Меньше времени на счета — больше времени для близких

Семья — это не только про любовь, но и про общий бюджет. Чтобы ячейка общества функционировала и чувствовала себя счастливой, ей нужны современные помощники. Например, качественная связь и скоростной интернет, желательно единый счет для оплаты, чтобы держать доходы и расходы под контролем. Все это доступно с тарифной линейкой «Близкие Люди» от Билайн. Как удобный тариф может облегчить жизнь целой семье? Сейчас расскажем!

06:30 — 09:00

Давайте вместе представим, как проходит день у обычной семьи? Утром отец собирается на работу, первые переговоры в Zoom запланированы уже в 09:00, как раз есть время посмотреть свежие новости и прогноз погоды. Мама кружится как пчелка: приготовить завтрак, положить в портфель домашнее задание, которое сын вечно оставляет на столе, заказать доставку продуктов. Всем нужен интернет, все должны быть на связи. Поэтому тариф для семейного использования должен включать в себя большие пакеты минут и интернета, безлимитные мессенджеры и соцсети, любимый номер, разговоры с которым не будут расходовать пакет, и многое другое.

09:00 — 15:00

И если вы думали, что это история про семью, где муж работает, а жена занимается только детьми, то современная семья уже давно не выглядит так. Пока дети в школе, женщины строят карьеру на удаленке. Обычная мама может быть успешным smm-менеджером, дизайнером или педагогом. Ее работа может умещаться в смартфоне или ноутбуке, главное, чтобы интернет был быстрым, а связь действительно качественной. Поэтому Билайн в Челябинской области непрерывно работает над развитием сети, чтобы абоненты могли пользоваться всеми мобильными сервисами, которые помогают оперативно решать рабочие вопросы из дома, получать вдохновение каждый день и легко делиться новыми эмоциями в режиме онлайн.

15:00 — 18:00

Удаленный формат работы позволяет отвлечься в обед и забрать ребенка со школы, который уже прислал сообщение об окончании уроков, заехать в торговый центр за обновками для дочки и по дороге обсудить с мужем планы на выходные. К счастью, на семейных тарифах «Близкие люди» безлимитные звонки и SMS между подключенными номерами не тратят пакеты включенных в тариф услуг. А это значит, что можно общаться с семьей сколько хочется и делиться новостями в течение дня, не переживая за семейный бюджет.

После учебы и работы мама с сыном успевают сделать сразу несколько дел. Пока ребенок тренируется в секции по футболу, мама изучает английский язык. Далее домой, готовить ужин по рецепту известного шефа, который был найден еще на прошлой неделе.

18:00 — 20:00

Когда отец возвращается с работы, вся семья снова в сборе. Самое время провести драгоценные часы вместе, обсудить дела и еще не забыть оплатить счета. Подключив к одному тарифу линейки «Близкие люди» всех членов своей семьи, клиенты Билайн могут не волноваться, если у кого-то из близких не вовремя закончится интернет или кто-то из них останется без связи, забыв пополнить счет. В мобильном приложении «Мой Билайн» можно легко управлять услугами, подключать или менять номера, и всего в несколько кликов оплачивать только один счет, а не за несколько номеров, как раньше. Таким образом, единый счет делает расходы на связь всей семьи прозрачными и прогнозируемыми.

20:00 — 22:00

Завершив обсуждения дел насущных, каждый отправляется по своим делам. Мама — на онлайн тренировку, которая проводит ее любимая фитнес-тренер через Instagram. Благо Билайн предлагает безлимитные мессенджеры и социальные сети. Отец — смотреть телевизор (кое-что остается неизменным вне зависимости от поколения). Кстати, тариф «Близкие люди» включает 20 ТВ-каналов и обширную фильмотеку, которые можно смотреть на смартфоне, компьютере или планшете. А сын? Кажется, все они сейчас проводят все свое свободное время в TikTok.

Подключаетесь к Билайн и объединяйте связь близких и устройств в едином счете. Меньше времени на счета — больше времени для близких!