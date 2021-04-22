Акция в «Инвитро»: выезд на дом для детей и людей старшего возраста за 1 рубль

До 31 мая 2021 года «Инвитро» проводит акцию в городах Урала, которая дает возможность вызвать выездную бригаду и сдать анализы на дому детям до 3-х лет и людям старше 65 лет за 1 рубль.

Услуга «Выезд на дом» — это возможность сдать анализы в комфортной обстановке, не выходя из дома. Оставьте заявку по телефону, и специалисты выездной медицинской службы «Инвитро» приедут для взятия биоматериала.

«Инвитро» предлагает более 2700 видов лабораторных исследований. Обратиться в «Инвитро» можно самостоятельно или по направлению врача. Формат результатов исследований соответствует государственным стандартам и принимается в любой поликлинике.

Своевременная медицинская диагностика помогает людям сохранить здоровье, давая врачам необходимые данные для постановки диагнозов и назначения терапии. Медицинская компания «Инвитро» предлагает широкий спектр лабораторных исследований от базового анализа крови до сложных биохимических, иммунологических, генетических исследований и др.

Результаты исследований можно получить одним из предложенных способов на выбор: по электронной почте, через личный кабинет на сайте www.invitro.ru, по телефону или в любом медицинском офисе по паспорту. А оперативно узнать о готовности результатов вы можете, подключив бесплатное SMS-уведомление. Персональные данные пациентов строго конфиденциальны.

Подробности об акциях и графике работы медицинских офисов «Инвитро» доступны на сайте www.invitro.ru. Акция проводится в следующих городах:

• г. Челябинск. Тел. 8 (351) 729-88-33;

• г. Тюмень. Тел. 8 (3452) 50-08-20;

• г. Курган. Тел. 8 (3522) 44-36-01;

• г. Магнитогорск. Тел. 8 (3519) 49-68-33;

• г. Шадринск. Тел. 8 (35253) 3-00-65;

• г. Н. Тагил. Тел. 8 (34354) 7-54-65;

• г. Каменск-Уральский. Тел. 8 (3439) 32-00-66;

• г. Сухой Лог. Тел. 8 (34373) 4-19-90;

• г. Полевской. Тел. 8 (34350) 4-59-50;

• г. Серов. Тел. 8 (34385) 9-47-90;

• г. Первоуральск. Тел. 8 (34396) 4-74-60.

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