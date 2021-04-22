Старые диваны, стволы деревьев вперемешку с листвой: о проблемах при проведении субботников

Из-за огромного количества пакетов с листвой и ветками, сложенными в баки и вокруг них, вывоз мусора превратился в сложную задачу. Техника не может подъехать к местам накопления, а грузчики, выкатывающие мусорные баки к кузову мусоровозов, не могут подойти к контейнерам. Сброс мусора для жителей Челябинска также становится испытанием — люди просто не могут подойти к бакам и вынужденно оставляют ТКО там, до куда могут дотянуться. В итоге прилегающая территория превращается в свалку.

Это происходит, несмотря на достигнутые ранее договоренности между региональным оператором и управляющими компаниями. На совещании, которое проходило в Администрации Челябинска, стороны договорились о следующем порядке проведения субботников:

1. Управляющие компании определяют места для отдельного сбора мешков с листвой и направляют их адреса, а также графики проведения уборки территории в ЦКС.

2. По согласованным графикам региональный оператор вывозит мешки из указанных локаций отдельным транспортом.

3. Дворники управляющих компаний помогают с погрузкой собранного мусора в машину (в обязательном порядке).

Однако обозначенные условия сотрудничества соблюдают единицы управляющих организаций областного центра. К ним можно отнести ПЖРЭ Курчатовского района, «Ремжилзаказчик», «Доверие», «Созвездие».

Многие другие УК отправляют листву прямо в баки, никаких графиков проведения субботников в ЦКС не сообщают. Обрезь веток и стволы деревьев не вывозят (вывоз данного вида отходов не включен в тариф регоператора). В результате уборка идет бессистемно. А у контейнеров вырастают огромные кучи из отходов, что отравляет жизнь горожанам и осложняет работу по вывозу ТКО. Среди тех, кто не соблюдает достигнутые договоренности в Челябинске — компании: ООО «УК «Паритет», ООО «Домоуправ», ООО «Новела», УК «АЖК-М» и ряд других.

Подобные проблемы возникают и в других муниципальных образованиях, в том числе в частном секторе, где за вывоз листвы отвечают органы местного самоуправления, а не регоператор. Во что в результате превращаются контейнерные площадки можно увидеть в подборке фотографий по ссылке.

Центр коммунального сервиса призывает все ответственные стороны к совместной системной работе. Мы просим жителей и коммунальные службы придерживаться простых правил:

— Не помещать в контейнеры стволы деревьев и срубленные ветки;

— Оставлять старую мебель и сантехнику на площадках, а не помещать их в мусорные накопители;

— Не размещать в контейнерах строительный мусор, грунт, бревна и отходы капитального ремонта;

— Не складировать пакеты с листвой в контейнеры, а складировать их на отдельной площадке.

— Не складировать в баки старые покрышки;

— Запрещается загромождать подъездные пути к контейнерным площадкам и доступ к бакам любым видом мусора.

Несоблюдение этих простых правил приводит к превращению контейнерных площадок в свалки и увеличению сроков обслуживания каждого адреса. Из-за чего за день мусоровозы могут приехать на меньшее количество мест накопления ТКО, что еще больше усугубляет ситуацию.

Только вместе мы сможем сделать наш регион действительно чистым.