Кому положена новая вакцина «ЭпиВакКорона» в Челябинской области

Поэтому нельзя выбрать, чем прививаться: «Спутником» или «ЭпиВаком».
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новой вакцины «ЭпиВакКорона» в Челябинской области мало. Поступило всего 4860 доз. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге по коронавирусу 22 апреля. Поэтому препарат предназначен для пожилых южноуральцев, которые не выходят из квартир и желают вакцинироваться на дому.
— «ЭпиВакКорона» пока не производится в тех масштабах, которые предоставили бы нашим гражданам право выбора, — сказала Ирина Гехт.
Поэтому пока выбрать вакцину нельзя. Массово всех желающих будут по-прежнему прививать «Спутником». Поставки ожидаются. По словам вице-губернатора, он хорошо себя зарекомендовал, в том числе и за рубежом.
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