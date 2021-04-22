Кому положена новая вакцина «ЭпиВакКорона» в Челябинской области

Поэтому нельзя выбрать, чем прививаться: «Спутником» или «ЭпиВаком». Фото: Олег ЗОЛОТО

Новой вакцины «ЭпиВакКорона» в Челябинской области мало. Поступило всего 4860 доз. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге по коронавирусу 22 апреля. Поэтому препарат предназначен для пожилых южноуральцев, которые не выходят из квартир и желают вакцинироваться на дому.

— «ЭпиВакКорона» пока не производится в тех масштабах, которые предоставили бы нашим гражданам право выбора, — сказала Ирина Гехт.

Поэтому пока выбрать вакцину нельзя. Массово всех желающих будут по-прежнему прививать «Спутником». Поставки ожидаются. По словам вице-губернатора, он хорошо себя зарекомендовал, в том числе и за рубежом.

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