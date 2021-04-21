В Минздраве рассказали, кто в Челябинской области получит новую вакцину «ЭпиВакКорона»

У жителей региона появилась возможность выбирать себе вакцину Фото: Кирилл САДЫКОВ

На этой неделе в Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Помимо привычного всем препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») на этот раз завезли еще «ЭпиВакКорона». В региональном Минздраве рассказали, в какие учреждения поступила новая вакцина.

— Вакцина «ЭпиВакКорона» направлена в 29 медицинских организаций области: больницы Челябинска получили от 100 до 730 доз в зависимости от прикрепленного населения, в больницы Магнитогорска и Златоуста поступило от 250 до 300 единиц препарата. В медучреждения населенных пунктов, таких как Варна, Долгодеревенское и Еткуль поступило от 50 до 250 доз, — сообщила пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

По данным ведомства, всего в Челябинскую область направлено 258 222 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из которых 255 792 компонента вакцины «ГамКовидВак» и 2 430 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» (4860 доз).

Напомним, кроме вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» зарегистрирована прививка «КовиВак». Ранее мы пообщались с ученым из Челябинска, который стал одним из разработчиков третьей вакцины. В чем отличие всех трех препаратов и что разрабатывается еще, — поговорили с главным внештатным эпидемиологом Александром Выгоняйловым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru