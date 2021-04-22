В Челябинске построят современную лыжероллерную трассу и лыжный стадион

В 2021 году уже предусмотрено финансирование строительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городском спортуправлении сообщили, что в этом году лыжный комплекс за поселком Шершни начнет обретать новый вид. Уже готова проектно-сметная документация, есть заключение государственной экспертизы, выделен земельный участок, а сам объект внесен в госреестр спортсооружений. В 2021 году уже предусмотрено финансирование строительства.

— Лыжный стадион на Карповом пруду развивается уже на протяжении семи лет. В годы войны здесь проходили занятия будущих бойцов Уральских лыжных батальонов, а сегодня это место проведения практически всех крупных городских и части областных соревнований по лыжным гонкам. В окрестностях Челябинска практически нет гористой местности, а здесь профили трасс удачно вписываются в существующий рельеф. Уже есть круги, протяженностью более пяти километров. Мы уже подготовили большую часть документации для продолжения строительства этого лыжного стадиона и превращения его в многофункциональный комплекс с необходимыми помещениями, зонами транзита, старта, финиша, которые по масштабу не будет уступать стадиону имени Ишмуратовой в Златоусте, — отметил директор челябинской муниципальной СШОР-5 Владимир Воронов.

По проекту в этом году здесь начнется строительство лыжероллерной трассы шириной минимум шесть метров, где спортсмены могут тренироваться и соревноваться и в летнее время. Длина асфальтированного круга составит 3750 метров. Здесь же планируется провести освещение, построить биатлонное стрельбище, необходимые помещения, игровую площадку, парковку. На склоне, который примыкает к плотине Карпового пруда, может появиться новая, современная трасса для сноуборда.

Так выглядит макет нового лыжного стадиона на Карповом пруду. Фото: Алексей МИКУШИН

КСТАТИ

В Челябинской спортивной школе (СШОР №5) открыт музей, посвященный памяти Уральских лыжных батальонов, воевавших в годы войны. Именно в районе поселка Шершни - на Карповом пруду проходили тренировки будущих бойцов, воевавших на фронтах Великой Отечественной. В спортшколе также недавно открыт музей, посвященный истории лыжного инвентаря.

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