Недавно только получила права: в Челябинской области пьяная автоледи за рулем легковушки влетела в столб

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / скриншот с видео

Авария произошла сегодня, 22 апреля, в 04:20 часов утра в Троицке (Челябинская область) возле дома №116 по улице Жданова. По данным регионального управления ГИБДД, 26-летняя девушка, будучи пьяной, на ВАЗ двенадцатой модели врезалась в опору электропередач.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир, мужчина 33 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Оба они жители города Троицка, — сообщили в отделении ГИБДД по Челябинской области.

По данным Госавтоинспекции, девушка получила права на вождение в январе 2021 года. В отношении нее было возбуждено административное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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