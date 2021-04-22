Экс-сотрудников челябинской больницы будут судить за взятки на сумму в 5,7 млн рублей

В отношении бывших сотрудников больницы было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Следственного комитета в Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя главврача и главного инженера одной из больниц областного центра. В зависимости от степени участия они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.6 ст.290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем по уголовному дело утверждено обвинительное заключение для дальнейшего направления в суд и рассмотрения по существу, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным следствия, обвиняемые экс-сотрудники больницы получили взятки от представителей одной из фирм на сумму более 5,7 млн рублей. В обмен на это они заключили с ними контракт на поставку оборудования для лифтов, которое не соответствовало требованиям контракта. Также следователи усматривают со стороны подозреваемых выполнение иных незаконных действий в пользу фирмы.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального Управления ФСБ. Именно они осуществляют оперативное сопровождение этого уголовного дела.

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