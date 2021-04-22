Почему фракция «Партии Пенсионеров» проголосовала против принятия отчета губернатора Челябинской области

Сегодня, 22 апреля 2021 года, профильные комитеты Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике и по бюджету и налогам рассмотрели отчет губернатора Челябинской области о результатах деятельности правительства Челябинской области за 2020 год.

Фракция «Партии Пенсионеров» проголосовала против принятия отчета губернатора. Причинами такого решения, по словам руководителя фракции и председателя правления Челябинского отделения «Партии Пенсионеров» Степана Фирстова, стал факт несоответствия действительности заявленных в отчете фактов.

— Фракция «Партии Пенсионеров» считает, что в отчете губернатора представлены не вполне корректные сведения. Партия Пенсионеров уделяет пристальное внимание вопросам медицины и здравоохранения и относит их к вопросам государственной безопасности, поэтому мы не можем принять отчет губернатора, в котором цифры на бумаге не соответствуют реальному состоянию дел в регионе. Так, исходя из обращений граждан и многочисленных выездных проверок на местах, мы считаем, что показатели заработной платы врачей, младшего и среднего медицинского персонала ощутимо завышены в отчете, в то время, как в действительности остаются низкими и часто становятся причиной социального напряжения в профессиональной среде. Кроме того, вызывают вопросы финансирования и проведения строительных работ в отдельных медицинских организациях области, которые изначально проводятся с нарушением противопожарных норм. Состояние сданных в эксплуатацию и строящихся ФАПов на сегодняшний день не соответствует всем необходимым требованиям. При этом значительное количество вновь построенных ФАПов не эксплуатируется, фактически простаивает, здания ветшают, коммуникации находятся в аварийном состоянии. Деньги освоены, но практического применения для пациентов при этом нет. И еще один важный момент — это дефицит медицинских кадров в регионе. Дефицит врачей, младшего и среднего медицинского персонала крайне высок, особенно остро ощущается в первичном звене: это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных территориях. Очевидно, что существующие меры социальной поддержки и стимулирования не достаточны, — прокомментировал Степан Фирстов.

Кроме того, депутаты от партии пенсионеров предложили расширить повестку рабочей группы по дефициту медицинских кадров и включить в нее все вопросы, касающиеся системы здравоохранения региона.

Партнерский материал.