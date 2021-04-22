Помоги навести порядок в городскому бору — выходи на субботник вместе с «Весной»!

Фото: Мария ЛЕНЦ

В эту субботу — 24 апреля — группа компаний «Весна выходит на Всероссийский субботник. Своим «местом силы» в компании выбрали участок челябинского городского бора вдоль улицы Лесопарковой от троллейбусного депо до спорткомплекса «Полет».

— Для нашей компании городской бор — это не просто важное городское пространство. Наши объекты — жилой квартал «Лесопарковый» и «Дом на Энтузиастов» — расположены в непосредственной близости к бору, и мы осознаем всю высокую степень ответственности такого соседства, — говорит представитель ГК «Весна» Екатерина Цветкова. — Поэтому вопроса о том, что именно мы убираем на субботнике, фактически не стояло. Собрать и увезти мусор, навести порядок на этом участке бора мы считаем для себя обязательным минимумом. Если у кого-то из горожан возникнет желание помочь, обязательно приходите!

Место сбора участников субботника «Весны» — спортивный комплекс «Полет» по адресу ул. Лесопарковая, 6а/1. Начало в 10:00. По окончанию субботника для участников будет работать полевая кухня.

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