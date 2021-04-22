Сразу три представителя Челябинской области вошли в сотню богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Виктор Рашников снова оказался самым богатым предпринимателем на Южном Урале Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Forbes опубликовал рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России по итогам прошедшего года. В сотне этого списка оказались сразу три представителя Челябинской области. Так, самым богатым на Южном Урале предпринимателем стал председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Он занял в российском рейтинге 15 место. Состояние бизнесмена оценили в 11,2 млрд долларов. За год Рашников увеличил свои активы на 3,9 млрд долларов.

Совладелец групп компаний «Южуралзолото» Константин Струков, который также является самым богатым депутатом ЗСО региона, занял в рейтинге 55 место. Его состояние оценили в 2,8 млрд долларов. За год предприниматель увеличил свои активы на 800 млн долларов.

Председатель совета «Рыбаков Фонда» из Магнитогорска Игорь Рыбаков расположился на 70 строчке рейтинга. За год он увеличил свое состояние на 1 млрд долларов. Forbes оценил активы бизнесмена в 2 млрд долларов.

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