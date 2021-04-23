Челябинец лишился иномарки за несвоевременную оплату штрафов на 110 тыс. рублей

Мужчина привлек внимание сотрудников ГИБДД случайно. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

В Челябинске 27-летний лишился иномарки за несвоевременную оплату штрафов на 110 тысяч рублей. Он привлек внимание сотрудников ГИБДД черной тонировочной пленкой на фарах своего Citroen. Его остановили, пробили по базе и доставили в суд. На иномарку наложили арест.

— Автомобиль Citroen остановили на одной из улиц Челябинска, — сообщили в пресс-службе управления ГИДББ по Челябинску. — Он не соответствовал требованиям безопасности, установленных техническим регламентом по безопасности машин — на задних фарах была нанесена черная тонировочная пленка.

Водителя пробили по базе. Оказалось, он не оплатил несколько несвоевременно оплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения и по другим обязательствам на 110 тысяч рублей. Согласно статье 20.25 КоАП РФ, мужчине грозил арест на 15 суток либо удвоение суммы ранее наложенного штрафа. Поэтому мужчину сразу задержали и доставили в отдел полиции до рассмотрения материала в мировом суде. За решеткой нарушитель провел ночь.

— Мировой судья рассмотрел дела об административных правонарушениях и вынес постановления о привлечении водителя к административной ответственности в виде штрафа, — добавили в Госавтоинстпекции. — Судебные приставы наложили на автомобиль арест.

Иномарка передана на хранение приставам. Вернут ее после погашения ее владельцем штрафов в полном объеме.

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