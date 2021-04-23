Олег Коллесников высказался о «Программе льготной ипотеки под 6,5%»

Программа льготной ипотеки под 6,5% должна быть продлена — уверен депутат Государственной Думы Олег Колесников. Напомним, что ее срок истекает в июле. С предложением о продлении этой антикризисной меры, введенной Правительством РФ, к парламентарию обращаются руководители строительных компаний региона.

Очередная встреча прошла на миасском заводе крупнопанельного домостроения. По словам Дмитрия Кудрявцева, генерального директора ООО «Завод КПД», введение льготной ипотеки в апреле 2020 года стало мощным стимулом для развития предприятия, которое сегодня обеспечено заказами на год вперед. Средняя зарплата на заводе КПД составляет 67 тысяч рублей.

— Я уже обращался к Правительству России с предложением о продлении льготной ипотеки. После сегодняшней встречи сделаю это еще раз. Жилищное строительство играет определяющую роль в развитии экономики и наполняемости бюджета. И, конечно, очень важно сохранить для людей возможность приобретения комфортного и недорого жилья, — уверен Олег Колесников.

Партнерский материал.