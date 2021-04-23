Новый митрополит проведет первую службу в Челябинской области 24 апреля

Патриарх Кирилл возвел Алексия (справа) в сан митрополита 20 апреля. Фото: Челябинская митрополия / Vk.com

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит первое богослужение в субботу, 24 апреля. Божественная литургия пройдет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Служба начнется в 9:00.

— На первую службу нового владыки соберется многочисленное духовенство и прихожане, — рассказали в челябинской митрополии. — За литургией митрополиту Алексию будут сослужить епархиальные архиереи Челябинской митрополии — епископ Златоустовский и Саткинский Викентий и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

Решением Священного синода от 15 апреля епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий был назначен главой Челябинской митрополии. 20 апреля в Свято-Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.

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