«Применил экстренное торможение»: в Челябинской области коровы парализовали движение поезда

Буренки остановили поезд на полчаса. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области оштрафовали на 100 рублей 42-летнюю владелицу коров, которые парализовали движение грузового поезда между станциями «Карталы» и «Пост Б». Машинисту пришлось применить экстренное торможение и ждать, когда животные освободят путь.

— Сообщение о том, что на перегоне машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за коров, находившихся на железнодорожных путях, поступило в дежурную часть Линейного отдела вчера вечером, — рассказал пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина. — Животные, которые мешали проезду, были удалены с путей силами работников железной дороги. Экстренная остановка состава продлилась 30 минут.

За выпас животных отвечала 42-летняя женщина. Она и допустила выход животных на железнодорожные пути. Ее оштрафовали за нарушение правил выпаса домашнего скота по части 4 статьи 11.1 КоАП РФ.

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