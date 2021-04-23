Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 11:10

«Применил экстренное торможение»: в Челябинской области коровы парализовали движение поезда

Теперь хозяйке буренок придется заплатить штраф (но он смешной)
Алиса КУКУШКИНААлиса КУКУШКИНА
КомментироватьОставить комментарий
Буренки остановили поезд на полчаса.

Буренки остановили поезд на полчаса.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области оштрафовали на 100 рублей 42-летнюю владелицу коров, которые парализовали движение грузового поезда между станциями «Карталы» и «Пост Б». Машинисту пришлось применить экстренное торможение и ждать, когда животные освободят путь.

— Сообщение о том, что на перегоне машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за коров, находившихся на железнодорожных путях, поступило в дежурную часть Линейного отдела вчера вечером, — рассказал пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина. — Животные, которые мешали проезду, были удалены с путей силами работников железной дороги. Экстренная остановка состава продлилась 30 минут.

За выпас животных отвечала 42-летняя женщина. Она и допустила выход животных на железнодорожные пути. Ее оштрафовали за нарушение правил выпаса домашнего скота по части 4 статьи 11.1 КоАП РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru