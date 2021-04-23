Перед челябинцами в День Победы выступят «Любэ» и «Самоцветы»

Концерт начнется в 19:00. Фото: Валерий Звонарев, Иван Макеев
Власти Челябинска опубликовали афишу празднования 9 Мая. В программе — концерты группы «Любэ» и «Самоцветы», парад на площади Революции и праздничный фейерверк.
Инфографика: Cheladmin.ru
Празднования Дня Победы начнется в 9:00 и продлится до самого вечера. Гуляния и праздничные концерты организуют в парках и скверах города.
Самый масштабный — «Знамя Победы» — начнется в 19:00 на площадке у Торгового центра. Там выступят звезды российской эстрады, среди которых Николай Расторгуев и группа «Любэ», группа «Самоцветы. Вести праздник будут Борис Щербаков и Екатерина Климова.
Салют прогремит в 22:00. Посмотреть его можно будет на набережной реки Миасс у памятника Петру Столыпину.
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