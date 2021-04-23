Похоже на извержение вулкана: в Челябинской области произошел пожар на горе Косотур

Пожар произошел вечером. Фото: Регион-74/ Vk.com

В Златоусте произошел пожар на горе Косотур. Очевидцы сравнивали происходящее с извержением вулкана. Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС по региону, горела трава на площади 800 квадратных метров. Ближайшие дома не пострадали.

— Сообщение о пожаре поступило в десятом часу вечера 22 апреля, — рассказали КП-Челябинск пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Пожарные расчеты приехали в течение шести минут. Пожар на площади 800 квадратных метров потушили быстро. Горела сухая трава.

Очевидцы сравнили пожар с извержением вулкана. Фото: Регион-74/ Vk.com

Инициировано административное расследование. Устанавливается причина возникновения пожара.

По прогнозу синоптиков в Челябинской области выходные в целом будет тепло, но погоду омрачит сильный ветер и кратковременные дожди. При этом 24 апреля в отдельных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости по региональной шкале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru