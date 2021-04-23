Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями запланированный на 24 апреля поэтический субботник «Табуретка» переносится.

Мероприятие пройдет в запланированном формате и на выбранной территории при условии отсутствия дождя и более подходящих погодных условиях для уборки. Как только небо прояснится и солнце нас снова порадует своими лучами, акция с розыгрышем приза будет проведена.

О дате и времени проведения субботника будет сообщено дополнительно.