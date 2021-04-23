В Челябинске отдадут под суд мужчину, выбросившего с пятого этажа мертвого собутыльника

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд материалы уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Инцидент произошел 21 января в квартире одного из многоэтажных домов в Калининском районе Челябинска. Обвиняемый распивал со своим знакомым спиртное. В какой-то момент между ними завязалась ссора, в ходе которой 39-летний мужчина задушил своего собутыльника. Затем он сбросил мертвое тело с балкона пятого этажа.

— Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений, отбывал наказание в местах лишения свободы, состоит на учете у врача в связи с хроническим заболеванием, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчина вину свою признал полностью, а также раскаялся в содеянном. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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