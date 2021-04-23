На Южном Урале в национальном парке «Зигальга» проснулись медведи

В первое время медведи не отходят далеко от своих берлог. Фото: pixabay.com

Из зимней спячки в национальном парке «Зигальга» Челябинской области начали выходить медведи. След одного из них был обнаружен в районе Каменного ручья. Как сообщили представители нацпарка, сейчас главной задачей косолапых является поиск себе пропитания.

Фото: «Национальный парк ''Зигальга"» / Vk.com

— Медведи всеядны и не откажутся как от падали, так и от оставленных человеком объедков. Именно поэтому туристов просят уносить мусор с собой – отходы могут привлечь зверей к тропам, — сообщили в нацпарке.

После пробуждения медведи, как правило, не отходят далеко от своих берлог. Но спустя время они отправляются на дальние расстояния в поисках еды для себя.

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