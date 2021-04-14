Алексей Текслер объявил дату массового весеннего субботника

Единый день субботника в Челябинской области - 24 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня на аппаратном совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер объявил дату единого дня весеннего субботника — 24 апреля. Генеральная уборка области продлится до начала майских праздников.

Губернатор поручил руководителям территорий навести чистоту везде, а не фрагментами. Недопустимо сжигание мусора и его складирование в мешках или в кучах на долгое время вдоль дорог и во дворах.

По поручению Алексея Текслера местные главы должны мобилизовать на уборку предприятия, жителей. При этом, жителям нужно создать все условия для работы. Власти должны согласовать участки для очистки и складирования убранного, вывезти собранное.

— Нужно отмыть от грязи места общественного пользования, входные группы домов, подъезды, детские площадки, малые архитектурные формы, остановки общественного транспорта. Очистить от пыли и грязи дороги, дворы, тротуары, внутридворовые проезды, парки, скверы. Где надо — покрасить и обновить. Проведите работу с собственниками магазинов, ТРЦ, других объектов — это наша общая задача, — сказал губернатор.

Во время весенней генеральной уборки в регионе сохраняются ограничительные меры по коронавирусу — масочный режим и социальная дистанция.

Напомним, завтра губернатор отправляется по Челябинску, проверит, как вычищается город. Маршрут составлен по жалобам горожан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru