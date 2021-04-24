Такие меры приняты в связи с ростом возгораний
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Челябинской области ввели особый противопожарный режим. Такие меры приняты в связи с возрастающим количеством возгораний. Для южноуральцев это значит, что теперь запрещено посещать леса региона и, тем более, разводить там костры. Также под запрет попадает сжигание отходов и любого мусора, сжигание травы на участках, которые примыкают к лесам.
При этом жителям Челябинской области не запрещено гулять и заниматься спортом в парках и скверах, а также выезжать за город в места отдыха. Жарить шашлыки можно, но в мангалах и с соблюдением всех правил безопасности.
— За нарушения полагаются штрафы: на граждан в размере до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Особый противопожарный режим не введен в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском и Саткинском районах — здесь он будет с 1 мая. То же самое касается и Верхнего Уфалея, Златоуста и Усть-Катава.
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