Вагон грузового поезда сошел с рельсов железной дороги в Челябинской области

Фото: СУ СК на транспорте по Челябинской области

Сегодня, 24 апреля, в 11:10 на станции Заводская в Челябинской области вагон сошел с рельсов железной дороги. Инцидент произошел во время маневровых работ, сошла пара колес пустого вагона. В результате происшествия никто не пострадал, сейчас проводится проверка.

— Следователем Челябинского следственного отдела на транспорте проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводятся иные проверочные мероприятия, — рассказали в СУ СК на транспорте по Челябинской области.

На перемещение других поездов инцидент не повлиял, задержек в расписании нет.

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