Семь вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Челябинском

Фото: СУ СК на транспорте Челябинской области

Сегодня в 13:35 на станции Челябинск-Южный с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда, который вез железную руду. В результате инцидента обошлось без пострадавших, повредилось разве что железнодорожное полотно. Произошедшее никак не отразится на движении пассажирских поездов, поскольку по этому пути ходят только грузовые вагоны.

— Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода с рельсов семи вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка, — рассказали в СУ СК по транспорту Челябинской области.

Напомним, сегодня это уже второй случай, когда с рельсов сходят вагоны. В 11:00 похожая ситуация произошла еще с одним поездом на станции Потанино — у одного из вагонов сошла пара колес. Позже в ЮУЖД объяснили, что инцидент не имеет отношения к компании «РЖД».

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