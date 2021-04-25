В челябинской больнице из окна «красной зоны» выпала пожилая пациентка

В Челябинской области борьбу с ковидом продолжают более трех тысяч пациентов
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В челябинской больнице №9 пациентка выпала из окна и получила смертельные травмы. Известно, что 86-летняя женщина лечилась от коронавируса и уже шла на поправку.
В лечебном учреждении подтвердили факт ЧП. Пожилая пациентка выпала из окна пятого этажа, ее пытались спасти, но травмы оказались серьезными.
— Сейчас проводится проверка, — сообщили в больнице, отказавшись рассказать подробности происшествия.
В Челябинске уже были случаи, когда пациенты «красной зоны», онкологические больные или с другими тяжелыми заболеваниями пытались свести счеты с жизнью.
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