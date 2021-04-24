Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 25 апреля 2021: вакцинация в ТРК и первая литургия с новым митрополитом

Фото: Челябинская митрополия

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 25 апреля 2021 года, в регионе зафиксировано 59 468 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 110 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 119 человек, а всего с начала пандемии от вируса излечились 53 828 южноуральцев. Под наблюдением врачей все еще остаются 3 035 пациентов.

Инфографика: коронавирус74.рф

За прошедшие сутки не обошлось и без летальных исходов. Умерли еще 7 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. 4 из них скончались непосредственно от вируса, а у троих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

ВАКЦИНАЦИЯ В ТРК

В субботу прошла очередная вакцинация в торговых центрах Челябинской области, на стала уже шестой по счету. В воскресенье, 25 апреля, тоже можно привиться в некоторых ТРК. Список мест, а также время проведения вакцинации мы публиковали в отдельном материале. Мероприятия запланированы в шести городах региона.

ЛИТУРГИЯ С НОВЫМ МИТРОПОЛИТОМ

24 апреля новый митрополит Челябинской области Алексий провел первую литургию. Десятки людей встретили его хлебом и солью, а после службы он обратился ко всем южноуральцам с приветственным словом. Владыка рассказал, что испытывал волнение, когда ехал в Челябинск, но когда увидел, с какой радостью его здесь встретили, страх ушел на второй план.

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