Челябинск стал исключением в неблагоприятном прогнозе погоды

Самое время для прогулок по городу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ожидается дождливая погода с холодным ветром. Так, 25 апреля, будет облачно и с осадками. Днем — до +18 градусов. Но радость от тепла снизит сильный ветер. Днем он будет — до 19 м/с. В понедельник, 26 апреля, погода будет такой же.

В Челябинске прогноз более благоприятный. В Вербное воскресенье без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +16 градусов, а ветер будет не таким шквалистым.

Дожди в областном центре ожидаются в ночь на понедельник. Но начнется рабочая неделя без существенных осадков.

Сильный ветер может способствовать пожарам. Напомним, что в регионе введен особый противопожарный режим. Он устанавливает правила сжигания травы на садовых участках, отдыха на природе.

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