Добра больше нет: в Челябинске испортили граффити о волонтерах

Вандал оставил на граффити автограф. Фото: Мария Соколова

В Челябинске хулиганы испортили граффити «Добро в городе». Рисунок возле педагогического университета был создан в январе этого года и отражал основные направления добровольчества. Теперь на нем большой автограф, сделанный краской из баллончика.

Граффити стал результатом сотрудничества «Ассоциации волонтеров Южного Урала» и команды художников «Graffity Russia». Инициаторы хотели поддержать волонтеров и показать, как добрые дела помогают в трудное время.

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