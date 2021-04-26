Весна — пора субботников

Общественники убирают парки и скверы, дворовые территории, места отдыха горожан. Традиционной стала акция «Чистый лес», в которой участвуют не только волонтеры «Соцгорода», но и школьники МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска», где несколько лет назад совместно с Каштакским лесопарком было создано школьное лесничество «ЛесОк».

В прошлом году гвардия эко-активистов не только убирала Каштакский бор, но и чистила родники. Также по инициативе Андрея Барышева был установлен навес и лавочки возле источников воды.

По традиции «Соцгород» также организует субботник в сквере «Юбилейный» возле памятника «Солдатам необъявленной войны», к которому присоединяются воины-интернационалисты.

Ну и конечно, общественники помогают жителям наводить порядок во дворах. Так, например, по просьбе председателя КТОСА Артамоновой Л.И. был проведен субботник в микрорайоне «Миасский», в котором также активное участие приняли представители управляющей компании и ООО «Ремжилкомфорт».

Не остались без внимания общественников и жители городка металлургов, где уже много лет подряд «Соцгород» проводит массовые субботники, к которым присоединяются ветераны, школьники, активные жители. А еще в этом году в Металлургическом районе планируется привести в порядок и обновить трансформаторные будки. Эту идею Андрею Барышеву предложили «ЧМЗовские урбанисты». Лидер движения Тимур Гизатуллин. В ближайшее время элетробудка на улице Богдана Хмельницкого станет арт-объектом — ее украсит портрет этого легендарного исторического деятеля, предводителя восстания против Речи Посполитой, в результате которого земли Войска Запорожского вошли в состав Российского государства.

Партнерский материал.