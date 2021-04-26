Окончены поиски таксиста, который пропал по дороге из Уфы в Челябинскую область

Ориентировки больше не актуальны. Фото: «ЛизаАлерт. Башкортостан»

Пропавший в Челябинской области 38-летний таксист из Уфы нашелся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт. Башкортостан». Его искали больше суток.

— Найден, жив, — рассказали поисковики.

Где мужчина находился все это время пока не сообщается.

Напомним, вечером 23 апреля таксист взял заказ в Челябинскую область, но обратно не вернулся. На следующий день он прислал жене фотографию, что его машина застряла. С тех пор на связь не выходил. Родные забили тревогу и обратились в поисковые отряды и полицию.

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