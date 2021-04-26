Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 апреля составляет 59 685 человек.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 108 человек, школьников среди них нет. Из больниц выписали 114 жителей области. Такие цифры дает региональный минздрав на 26 апреля.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 59 685 южноуральцев, победить болезнь смогли 54 057 человек. Сейчас с ковидом борются 3021 пациентов.
За сутки скончались пять человек. Коронавирус оказался смертельным для четверых, еще один умерший имел тяжелые сопутствующие заболевания, которые ускорили смерть.
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