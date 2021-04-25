Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 26 апреля 2021: Вербное воскресение в масках и испорченное граффити о добре

Воскресные службы прошли в масках. Фото: челябинская епархия

В Челябинской области коронавирус не отступает, но жителей это не волнует — в туристических фирмах ажиотажный спрос на поездки на майские праздники. Хотя, нерабочие дни объявлялись именно для того, чтобы не допустить всплеска заражений. Большое скопление людей было и в храмах. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 апреля 2021 г.

Только за сутки в регионе стало на 109 заразившихся коронавирусом больше. Среди заболевших есть один школьник, но речи о закрытии классов пока не идет. Выписавшихся из больниц стало больше, чем заразившихся. За сутки лечебные учреждения покинули 115 человек.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус подхватили 59 577 южноуральцев, победить болезнь смогли 53 943 человека. В настоящее время с ковидом борются 3023 пациента.

Удручает статистика смертности. Коронавирус продолжает уносить жизни. За сутки, по данным Минздрава на 26 апреля, в Челябинской области скончались шесть человек, при чем у пятерых ковид был единственным заболеванием.

Инфографика: коронавирус74.рф

В челябинской больнице №9 произошло ЧП в «красной зоне». Там 86-летняя пациентка выпала из окна и получила смертельные травмы. Известно, что женщина лечилась от коронавируса и уже шла на поправку.

Сегодня в Вербное воскресенье губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили Свято-Симеоновский кафедральный собор. Их сопровождал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Глава региона поздравил нового главу Челябинской митрополии с назначением и возведением в сан, а также пожелал ему сил и терпения в архипастырских трудах, доброго здоровья и благополучия. В храм глава региона и его жена зашли в черных масках.

Митрополит Алексий, Алексей Текслер и его супруга Ирина. Фото: правительство Челябинской области

По окончании богослужения владыка Алексий вышел на середину храма и вместе с духовенством совершил праздничный молебен. Фото: челябинская епархия

В Вербное воскресенье храм был полон. Фото: челябинская епархия

Вербочек было много. Фото: челябинская епархия

владыка Алексий прошел по храму и окропил принесенные верующими вербы освященной водой. Фото: челябинская епархия

Три авиакомпании получили допуск Росавиации на перелеты из Челябинска за рубеж. «Уральским авиалиниям» разрешили летать в Ереван (Армения) по три раза в неделю.

«Северный ветер» заявился на перелеты из Челябинска в Минск (Беларусь) семь раз в неделю, то есть каждый день. С такой же частотой хочет летать в Ларнаку (Кипр) авиакомпания «Победа».

Также отозвал допуск авиакомпании «Ямал» на перелеты в Нур-Султан (Казахстан), правда, как говорится в документе, это была инициатива самого перевозчика.

А в Челябинске хулиганы испортили граффити «Добро в городе». Рисунок возле педагогического университета был создан в январе этого года и отражал основные направления добровольчества, которые наиболее проявились во время пандемии.

Так теперь выглядит граффити. Фото: Читатель КП

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 апреля 2021 г.

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