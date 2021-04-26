«Подарки» от дальнобойщиков и коробки от фаст-фуда: какой мусор собирают на обочинах автодорог?

Региональный оператор по обращению с ТКО — компания Центр коммунального сервиса совместно с перевозчиком ООО «Эковывоз» привели в порядок обочины дороги, по которой на Полигон ТБО вывозится мусор. Порядок наведен на 18-километровом участке «Обхода города Челябинска».

По данной дороге мусоровозы вывозят на Полигон ТБО твердые коммунальные отходы. Иногда при транспортировке из грузовых машин вылетает легкий мусор, это происходит в ветреную погоду. Несмотря на постоянную работу перевозчиков по герметизации перевозимого груза полностью исключить такие ситуации невозможно. В результате отходы попадают на обочинах вместе с тем мусором, который сбрасывают дальнобойщики и автомобилисты.

— «Центр коммунального сервиса» всегда требует от компаний-перевозчиков не допускать замусоривания территорий при перевозке отходов на полигон. Кроме того, каждый год вдоль объездной дороги нашими силами и силами перевозчиков проводится уборка. Мы рассчитываем, что субботник, который проводится на этой неделе, станет поддержкой для служб Министерства дорожного хозяйства региона, в чьем ведении находится дорога. Со своей стороны, ЦКС также усилит контроль за перевозчиками, которые должны максимально исключить разлет мусора при движении мусоровозов, — рассказал генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Лесополоса очищалась несколько дней. В субботнике приняли участие восемь бригад из 80 человек (водители, грузчики, инженерно-технический персонал организаций). В общей сложности в лесополосе собрали почти 1000 пакетов мусора, а также крупные отходы: включая запчасти машин (осколки бамперов, локеров) и множество «подарков» от дальнобойщиков — пластиковых бутылок с отходами жизнедеятельности. Также из лесополосы вывезли пакеты от фаст-фуда (с грязными коробками, одноразовой посудой и остатками еды). Такими отходам обочины дорог буквально усыпаны. Мусор вывезли на трех доверху забитых мусоровозах.

Центр коммунального сервиса рассчитывает, что уборка участка автодороги «Обход Челябинска» станет помощью для Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Данное ведомство ведет большую работу по обслуживанию дорог регионального и межмуниципального значения. И в дни проведения субботников подведомственные службы организации также убирают мусор с обочин и примыкающей к дорогам лесополосы.

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