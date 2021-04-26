В Челябинске запустили опрос о создании платных парковок в центре

В центре Челябинска в перспективе могут появиться платные парковки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миндортранс Челябинской области запустил опрос о парковках в центре Челябинска. В ведомстве отметили, что из-за большого количества офисов, магазинов, кафе и прочих точек притяжения на центральных улицах возникает проблема с парковочными местами.

— Спрос на парковку значительно превышает предложение, а снести целые кварталы для обустройства новых машиномест в таком количестве попросту невозможно. Челябинцы! Что вы думаете по этому поводу? Расскажите нам — пройдите небольшой опрос и выскажите свою точку зрения. Это важно для нас! — призывают в ведомстве.

Опрос можно пройти по ссылке. В нем 14 вопросов, среди которых, например, такие: «Приходилось ли Вам парковаться в неположенном месте за последний месяц?», «Где Вы чаще всего испытываете трудность в парковке?», «Где нужно ввести платную парковку?», «Какая на Ваш взгляд должна быть стоимость платной парковки?» и другие.

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