«Волонтеры Горного Урала» вышли на общий субботник

Масштабная экологическая акция прошла в Челябинской области. В ней приняли участие более 300 человек. По инициативе депутата Государственной Думы Олега Колесникова волонтерские отряды горнозаводской части Южного Урала одновременно вышли на субботник. В своем городе или селе они сами выбирали ту территорию, которую необходимо очистить от мусора.

В Миассе волонтеры убирали берег озера Тургояк, в Аргаяше приводили в порядок мемориал участникам Великой Отечественной войны, в Златоусте провели генеральную уборку горы Косотур. Депутат Государственной Думы Олег Колесников тоже принял участие в общей акции. Вместе с ГК «Весна» он вышел на субботник в челябинский городской бор.

— Очень рад, что откликнулось такое огромное количество добровольцев! Субботник действительно объединил волонтерские отряды Горного Урала, дал возможность каждому почувствовать себя частью большой дружной команды. Вместе мы сделали большое дело и показали другим пример бережного отношения к природе и своей малой Родине!» — поделился своими впечатлениями Олег Колесников.

Партнерский материал.