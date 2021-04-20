Празднования 9 Мая перенесут в онлайн

Фото: Архив КП.

Организаторы «Бессмертного полка» в Челябинской области решили сохранить прошлогодний формат на 9 мая. Для полноценного шествия нужно обеспечить термометрию, дистанцию и регулярную смену масок. Требования Роспотребнадзора явно несовместимы с тем, что было на улицах в допандемийный период.

— Соответственно, в День Победы «Бессмертный полк» уже во второй раз пройдет онлайн (вся информация есть на сайте акции). 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка, люди смогут выйти с портретами своих родных, сражавшихся за родину, на улицы, — сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». — В кажущемся теперь очень далеким 2019-м участников шествия по Южному Уралу было более 220 тысяч, в Челябинске — не менее 80 тысяч.