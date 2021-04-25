Командная работа вне кабинетов: общественники похвалили чиновников, принявших участие в субботниках

Фото: t.me/chelyabushka

Подбиваем итоги субботников, прокатившихся по Челябинску на неделе — те, в которых приняли участие депутаты и чиновники, смело можно считать политическим флешмобом. Об этом пишет паблик «Челябушка».

— Добровольцы из мэрии вместе с градоначальницей Натальей Котовой навели порядок в Саду камней возле краеведческого музея, представители ЗакСО — на Алом поле, губернатор Алексей Текслер почистил территорию около родной школы в компании нынешних учеников, Гордума организовала уборку в парке имени Валентины Терешковой. Выглядели при этом органично. Вот что называется командной работой вне кабинетов. Похоже, что личное участие первых лиц региона в общественно-полезных делах становится модным, — резюмируют авторы городского телеграм-канала. — Их предшественники к такому относились, прямо скажем, прохладно. Если прежний глава Челябинска Евгений Тефтелев разок и переодевался в спортивный костюм ради того, чтобы помахать граблями, то экс-губернатора Бориса Дубровского с охапкой мусора вообразить было трудно, все мы помним его только по «грозным» распоряжениям на совещаниях.