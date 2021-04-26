В мэрии Магнитогорска прокомментировали ЧП на фаер-шоу, во время которого загорелся артист

Мужчина был госпитализирован с ожогами. Фото: кадр из видео

В минувшую субботу, 25 апреля, в Магнитогорске отметили «Библионочь». Возле библиотеки № 10 проходило фаер-шоу, однако во время выступления что-то пошло не так. Факир хотел раздуть пламя, но оно перекинулось ему на лицо. Потушить огонь помогли подбежавшие зрители.

В мэрии Магнитогорска КП-Челябинск сообщили, что «все запланированные мероприятия в рамках акции проводились исключительно в помещении библиотеки».

— Фаер-шоу в программе мероприятия не было. Данное выступление — инициатива частного лица, который решил продемонстрировать людям свои таланты, — рассказали в управлении культуры администрации Магнитогорска.

В минздраве Челябинской области уточнили, что мужчина был госпитализирован с ожогами.

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