Банк Уралсиб получил наивысший рейтинг привлекательности работодателя — А.hr

22 апреля 2021 года аналитический центр «БизнесДром» повысил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб до наивысшего уровня А.hr.

— Повышение рейтинга работодателя — это значимое признание наших совместных усилий и победа всей команды Уралсиба в сложном для всех 2020 году, — отметила Директор по управлению персоналом, руководитель Службы по работе с персоналом банка Татьяна Ведькалова.

Банк на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников и способствует улучшению качества их жизни, отмечают эксперты. В качестве ключевых позитивных факторов, влияющих на рейтинг, признаны достаточно высокий уровень доходов сотрудников, практика премирования и возможность предоставления материальной помощи, наличие социального пакета, включающего ДМС. Банк предоставляет сотрудникам различные возможности для развития и карьерного роста.

Отдельно отмечена комплексная поддержка банком своих сотрудников в период пандемии. В частности, Банк Уралсиб предоставляет бесплатное тестирование на COVID и вакцинацию, доплачивает до 100% заработка по больничному листу как для сотрудника, так и при лечении несовершеннолетнего ребенка. Сотрудникам, работавшим в этот период в офисе, организация оплачивала такси для поездок на работу. Для значительной части персонала и сейчас сохраняется возможность дистанционной работы при сохранении оплаты труда и мер социальной поддержки.

«Рейтинг привлекательности работодателя» — оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 262 точки продаж, 1 478 банкоматов, 497 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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