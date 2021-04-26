Будем сотрудничать: Челябинская и Нижегородская область заключили соглашение

Соглашение подписано! Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 26 апреля, в Челябинске работал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин На Южный Урал он прибыл еще и как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы».

Никитина интересовал опыт Челябинской области по внедрению мониторинга атмосферного воздуха. В резиденции губернатора прошло выездное совещание комиссии Госсовета по экологии. Передовую практику Челябинской области рекомендовано внедрять по всей стране. Южный Урал готов делиться компетенциями.

В индустриальном парке «Станкомаш» губернаторы Алексей Текслер и Глеб Никитин поставили подписи под соглашением о сотрудничестве между регионами.

— У нас промышленные регионы, мы во многом очень схожи, например, в межрегиональной промышленной кооперации. Это очень перспективное направление, где мы можем дополнять и усиливать друг друга, объединяясь давать новые возможности и новые компетенции. Наши промышленники и предприниматели позитивно относятся к такой коллаборации, мы тоже видим в этом большую перспективу, — сказал Алексей Текслер.

Соглашения подписали Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области и Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей, предприятия.

— У нас реализуются крупные проекты и всегда нужна поставка оборудования. Челябинские предприятия дают очень хорошее качество. Можно совершенно спокойно их загружать. В данном случае мы абсолютно не конкурируем, мы друг другу помогаем, — подчеркнул Никитин.

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