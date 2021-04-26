Текслер представил систему мониторинга воздуха комиссии Госсовета

В Челябинске прошло выездное заседание комиссии Госсовета. Фото: gubernator74.ru

Выездное заседание комиссии Госсовета по экологии прошло в Челябинске под руководством председателя рабочей группы Госсовета по экологии Глеба Никитина. В Челябинск прибыли полпред президента в УрФО Владимир Якушев, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, замруководителя Росгидромета Владимир Соколов, руководители регионов.

Никитин объяснил, почему заседание прошло в Челябинске. В послании Федеральному Собранию президент России затронул вопрос климатических изменений. Экономика должна быть нацелена на существенное снижение выбросов парниковых газов. Кроме того, глава государства заявил о расширении эксперимента по квотированию на города с высоким уровнем загрязнения.

Челябинская область активно участвовала в разработке закона о квотировании. Кроме того, регион — лидер в развитии системы мониторинга воздуха.

Никитин сообщил, что опыт Челябинской области интересен для внедрения по всей стране.

— Этот передовой опыт достоин учета при разворачивании системы в целом. На комиссии этот вопрос обсуждали и министерству природных ресурсов России, и будущему активному участнику построения системы мониторинга окружающей среды, ППК «РЭО», рекомендовано учесть опыт Челябинской области, — сказал Глеб Никитин.

Он подчеркнул готовность региона делиться наработками.

На совещании губернатор Алексей Текслер рассказал о принципах работы системы мониторинга, подчеркнув, что для нашей области вопросы экологии — приоритет. Работа по сокращению выбросов поддерживается прозрачной системой их мониторинга.

На Южном Урале обязательства по снижению выбросов взяли на себя все основные предприятия-загрязнители. В Челябинске и Магнитогорске заключено 16 соглашений. К работе подключились еще 17 городов: подписано 33 соглашения.

Система мониторинга воздуха в режиме онлайн получает данные со всех стационарных и передвижных постов, с «сигнальных» датчиков с границ санитарно-защитных зон. Работают 2 передвижные лаборатории, 9 стационарных постов, 5 сигнальных. Губернатор сообщил, что постов станет больше.

Данные обрабатываются, анализируются, составляются прогнозы ситуации. Нарушителей штрафуют. Информация не засекречена: в интернете любой может посмотреть состояние окружающего воздуха.

— Мы хотим усовершенствовать систему, чтобы она работала по принципу, который используется на дорогах с помощью камер фотофиксации нарушений. Мы хотим довести систему мониторинга до автоматического режима, если потребуется наказывать нарушителей. При этом нет у нас цели вводить «драконовские методы». Мы хотим, чтобы у нас был чистый воздух, — пояснил губернатор.

Как сообщает пресс-служба главы области, система получит статус региональной и распространится на все города Южного Урала. Контролировать будут не только качество воздуха, но и воду система обращения с отходами, состояние почвы. Войдут данные по паводкам и наводнениям. Включат в общую систему и квотирование выбросов.

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