В Челябинской области умерли девять зараженных коронавирусом

За время пандемии умерли 2 574 южноуральцев, больных коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 апреля 2021 составило 59 792 (+ 107 новых). Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

За прошедшие сутки выписаны 113 человек, всего выздоровели 54 170 пациентов.

За прошедшие сутки умерли 9 зараженных (всего 2 574): из них семь — от COVID-19, двое — от других причин.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в регионе к сегодняшнему дню читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru