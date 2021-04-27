В Челябинской области умерли девять зараженных коронавирусом

За время пандемии умерли 2 574 южноуральцев, больных коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 апреля 2021 составило 59 792 (+ 107 новых). Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
За прошедшие сутки выписаны 113 человек, всего выздоровели 54 170 пациентов.
За прошедшие сутки умерли 9 зараженных (всего 2 574): из них семь — от COVID-19, двое — от других причин.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в регионе к сегодняшнему дню читайте в нашем материале.
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