Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 апреля 2021: как будут работать школы и садики в майские праздники

За прошедший год у школьников появилось слишком много внеплановых каникул из-за пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемиологическая ситуация на Южном Урале продолжает улучшаться. Последние две недели в статистике Минздрава отмечается снижение выявленных случаев COVID-19 за сутки. Если будет и дальше так продолжаться, то выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре, могут пройти с минимальными ограничениями. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 27 апреля 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 108 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 59 685.

Скончались 5 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 4 пациента. Причиной смерти пятого человека стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 114 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 54 057 человек. Под присмотром врачей остаются 3 021 зараженный.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В прошлую пятницу, 23 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней с 1 по 11 мая. Решение продлить выходные глава страны принял по просьбе Роспотребнадзора. Вот только рады не все. Родители 11-классников переживают, что у детей сорвется подготовка к экзаменам. Что на это ответили в министерстве образования Челябинской области.

— Пока документа о нерабочих днях с 1 по 11 мая мы не получали, но уже начинаем ориентироваться, что в указанный период в школах будут выходные, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Минобра. — Каждая школа самостоятельно решает, каким образом будет организована подготовка 11-классников к ЕГЭ в этот период. Обязательных мероприятий для этого нет, но есть планы школы, которые она вправе поменять или оставить без изменений.

Что же касается детских садов, то они по распоряжению губернатора в выходные дни будут работать в штатном режиме.

Детские сады будут работать с 4 по 7 мая. 1-3 и 8-10 мая, как и планировалось изначально, — нерабочие. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Южного Урала, которые планировали свой отдых в Турции, придется искать альтернативу из-за пандемии коронавируса. Ведь из-за недавних ограничений улететь туда очень проблематично. Как вариант, можно съездить на местные водоемы. Мы составили топ-10 озер для отдыха в Челябинской области, чтобы отдохнуть на майские праздники. Со списком можно ознакомиться в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 апреля 2021 года.

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