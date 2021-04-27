Штрафы и почтовые услуги южноуральцы предпочитают платить онлайн

Аналитики изучили онлайн-расходы клиентов МТС Банка в Челябинской области и выяснили, что южноуральцы стали в разы активнее пользоваться цифровыми сервисами для оплаты бытовых услуг. Анализ собственных данных МТС за первый квартал этого года показал рост количества онлайн-платежей по сравнению с началом 2020 года. Активнее всего выросло количество оплат почтовых услуг — почти в 2,5 раза.

На втором месте в регионе по росту количества платежей через интернет оказалась оплата коммунальных услуг — прирост 88%. Онлайн-оплата штрафов увеличилась на 81%, домашнего интернета — на 31%, налогов — на 14%.

Наименьший прирост показали телекоммуникационные услуги — на 6%. Это объясняется тем, что россияне уже давно привыкли оплачивать услуги операторов связи с помощью приложений на своих смартфонах — оплата телекоммуникационных услуг не первый год является лидером по количеству онлайн-платежей среди всех категорий.

Отрицательную динамику по количеству онлайн-платежей в регионе показало кабельное телевидение и платные телевизионные услуги — снижение на 19%. В 2020 году российские зрители начали активно уходить от просмотра традиционного телевидения в интернет и на стриминговые видеосервисы. В России аудитория видеосервисов пока не обогнала телевизионную, но в некоторых зарубежных странах кабельное телевидение уже уступило свои лидирующие позиции.

Примечательно, что за год средний чек в большинстве рассматриваемых категорий не изменился.

С каждым годом онлайн-оплата различных услуг становится все популярнее благодаря удобству и значительной экономии времени — все платежи можно совершить в одном месте без постоянного ввода реквизитов, один раз создав шаблон или отсканировав QR-код. Также цифровые платежи позволяют сэкономить средства — как правило, при онлайн-оплате комиссия ниже, а некоторые банки, в том числе и МТС Банк, начисляют кэшбэк на бытовые платежи.

Бизнес совместно с государством тоже стремиться к популяризации таких платежей и максимальному переходу получателей услуг в онлайн. Так, порядка 20 регионов поддержали инициативу МТС Банка по созданию удобной цифровой инфраструктуры для горожан — реализовали совместно с банком полнофукциональные платежные сервисы на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.

2020 год способствовал взрывному развитию цифровых сервисов и онлайн-платежей. Жители региона оценили их преимущества и стали чаще платить, не выходя из дома, о чем свидетельствует положительная динамика платежей через интернет практически по всем бытовым категориям.

Партнерский материал.