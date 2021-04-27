«Запрограммированный забор» стал самой обсуждаемой темой выходных на Южном Урале

Шанс на вторую жизнь одному из самых проходимых мест в центре города дала компания «Интерсвязь». В рамках субботника было принято решение, не просто убрать территорию рядом с офисами, а преобразить одно из самых проходимых мест Челябинска и создать арт-объект со своим смыслом и историей.

В качестве холста был выбран парапет на набережной реки Миасс рядом с ТРК “Родник”. Долгое время ограждение протяженностью около километра (от пешеходного моста до автомобильного) оставалось без внимание коммунальных служб города и обросло многочисленными граффити и надписями, в большинстве своем нецензурного содержания.

Сотрудники компании «Интерсвязь» перекрасили парапет в белый цвет. А после при помощи трафаретов на «холст» нанесли ряд новых граффити. В каждом при помощи 20 различных языков программирования зашифровали фразу «Твой шаг в будущее» — слоган компании «Интерсвязь». Таким образом, в Челябинске появился первый в мире «запрограммированный забор». На одном из блоков парапета объяснили скрытый смысл арт-объекта: «Это первый в мире запрограммированный забор. <Если> прогуляться вдоль него с осознанием, что каждый новый шаг — это шаг в будущее, <то> жизненный путь станет перспективнее». «С местом для проведения субботника помогла определиться администрация центрального района города. Они же оказали помощь в предварительной подготовке территории. А мы, кроме закупа необходимых материалов, привлекли к работе «самый дорогой и ценный ресурс» — наших сотрудников. На полдня высококвалифицированные специалисты кардинально сменили свои основные обязанности и проявили огромную слаженность в исполнении задуманного. Каждый из нас житель этого города и мы своей ежедневной деятельностью делаем его комфортнее благодаря не только создаваемым «умным» сервисам, но и многочисленным социальным акциям, в которых коллеги находят ресурс активно участвовать», — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Подготовка к началу субботника велась около недели. Сотрудники отдела специальных работ провели очистку самого парапета от пыли и застаревшей сухой краски при помощи моек высокого давления. Промышленный пылесос обработал тротуар, прилегающий к набережной. Всего в создании нового арт-объекта приняли участие около 350 сотрудников. На покраску затрачено около тонны краски, использовано несколько тысяч валиков и кистей.

Отметим, компания «Интерсвязь», начиная с 2011 года, участвует в городских субботниках и проводит их максимально масштабно и необычно. На протяжении 9 лет сотрудники компании убирали Комсомольский проспект от улицы Молдавской до улицы Красного Урала, а также проводили покраску бордюров возле проезжей части. Кроме того, в 2012 и 2013 годах компания организовывала «Мегасубботник», где участвовали сотни тысяч горожан. Они приводили в порядок значимые для мегаполиса места: памятник Ленину, пешеходную часть улицы Кирова. В 2021 году традиционную территорию пришлось сменить из-за ремонтно-строительной кампании дорожников.