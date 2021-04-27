Мэрия Челябинска объявила войну депутату за расклейку агитации на столбах

Фото: мэрия Челябинска

Опоры освещения вдоль дорог в Центральном районе Челябинска заполонили агитационные наклейки с надписью «Хазиев работает». Мэрия города уже признала их незаконными. Сейчас сотрудники МБУ «ЭВИС» снимают эти наклейки. Ответственным за размещение агитлистовок грозит административное наказание.

— Администрация Центрального района обратилась в полицию с просьбой, в целях пресечения размещения гражданами афиш и объявлений в неустановленных местах, рассмотреть вопрос о поручении сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование территории района, в рамках охраны общественного порядка, производить задержание и доставление граждан в отдел полиции «Центральный» для оформления материалов, необходимых для дальнейшего составления протоколов об административных правонарушениях, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Наклейки, о которых идет речь, относятся к депутату Центрального райсовета Марселю Хазиеву. Сам он журналистам заявил, что не давал указаний своим подчиненным по размещению какой-либо агитации.

Марсель Хазиев состоял в партии «Единая Россия», но покинул ее осенью прошлого года после обвинений в том, что помогал на выборах в ЗСО кандидату «Справедливой России» Дмитрию Ларину. Также в конце ноября депутат попался на участии в ночной вечернике в момент, когда такие мероприятия были запрещены из-за пандемии коронавируса.

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