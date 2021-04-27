В Челябинске прохожие заступились за девочку, на которую в подъезде набросился мужчина

Скриншот: t.me/chelyabinsk01
Инцидент произошел сегодня днем, 27 апреля, в Металлургическом районе Челябинска. В одном из подъездов дома №4 по улице Винницкой неизвестный мужчина напал на девочку. Мать ребенка в этот момент была рядом. Она принялась оттаскивать мужчину, однако тот оттолкнул ее и начал убегать.
На крики прибежали прохожие. Они погнались за мужчиной и вскоре поймали его. Нападавшего передали в руки полиции.
— По факту инцидента проводится проверка. Мужчина доставлен в отдел полиции «Металлургический». Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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