МТС запустила новый онлайн-кинотеатр KION

Южноуральцы смогут познакомиться с новым форматом киносторис в онлайн-кинотеатре МТС KION. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в деревне и о посткарантинной жизни в российской глубинке «Афера». Вторым проектом в формате киносторис стала комедия «Отец Сергий».

Помимо привычных ТВ каналов, тысяч фильмов и сериалов подписчики увидят собственные эксклюзивные проекты — они стали флагманским направлением платформы. В течение года состоится около 30 эксклюзивных премьер.

Зрителям онлайн-кинотеатра уже доступны оригинальные фильмы и сериалы — черная романтическая комедия «Секреты семейной жизни», детективная драма «Хрустальный», а также драма «Маша» с Аней Чиповской. Первый в истории киноиндустрии проект в жаре киносторис — комедия «Афера». Сериал расскажет. По сюжету жители деревни, годами страдающие от нападок маргинальных братьев Поповых (Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков), вступают в коллективный сговор и скрывают от них факт окончания режима самоизоляции.

Уже в мае и апреле KION представит эксклюзивные сериалы и документальные фильмы. Среди них сериал «Клиника счастья» с Дарьей Мороз и Анатолием Белым, который расскажет, что на самом деле означает «быть собой» и как построить вокруг гармоничный мир. Фильм «Дуров» Родиона Чепеля об основателе социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Фильм «Сахаров» журналиста и документалиста Романа Супера, который приурочен к 100-летию со дня рождения известного ученого и создателя водородной бомбы.

Подписка на онлайн-кинотеатр до 31 августа 2021 будет стоить 100 рублей в месяц. При этом плата за подписку будет полностью возвращаться в виде кэшбэка в программе МТС Cashback, который можно будет потратить в онлайн-магазине или в розничной сети МТС на покупку гаджетов и аксессуаров, оплатить услуги связи или подписки на другие продукты МТС.

Возрастное ограничение 18+. Партнерский материал.