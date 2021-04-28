Инфекционист рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

В мире продолжается нарастание случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Россия пока держится в стороне от мирового тренда, но от повторного роста заболеваемости тоже не застрахована. Можно ли говорить об опасности третьей волны коронавируса? Могут ли люди вернуться к привычной жизни после вакцинации? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь».

Рост заболеваемости в мире можно назвать третьей волной или сезонным подъемом. Вирусу все равно как мы называем процессы его распространения в мировой популяции из-за приобретения новых мутаций. Важно, как мы реагируем на потенциальную опасность и используем время, когда распространение вируса пока контролируется.

Что важно сделать жителям России?

Каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19: болел/не болел, есть антитела/нет антител, привит/не привит. Для этого лучше всего проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения.

Вакцинация от COVID-19 считается привилегией для немалой части мира. В России это повсеместно доступная процедура, которая до сих пор игнорируется существенной частью населения. При этом вакцинация — это научно-подтвержденная эффективная стратегия получения коллективного иммунитета против конкретного заболевания на примере нескольких стран (США, Израиль, ОАЭ и др.). Поэтому важно использовать имеющуюся возможность обезопасить себя и окружающих.

Можно ли путешествовать и посещать массовые мероприятия после вакцинации?

От путешествий и массовых мероприятий стоит воздержаться независимо от своего «COVID-статуса». Если человек не болел и не вакцинировался, то риски понятны: достаточно высока вероятность заболеть, а как будет протекать заболевание, неизвестно. Одно из самых неприятных свойств COVID-19 — его непредсказуемость.

Если человек переболел или прошел вакцинацию, то риски для его жизни и здоровья минимальны. Однако при повторном инфицировании он может временно распространять вирус. Вирус несколько часов/дней может находиться на слизистых оболочках рото/носоглотки и выделяться в окружающую среду. У таких людей выделение вируса на порядок меньше, чем у пациентов с имеющейся симптоматикой, но риски для окружающих есть. По этой причине в эпидемиологическом плане такие пациенты могут быть более опасны чем те, у кого есть явные клинические проявления. Это не вина человека с иммунной защитой, а особенность работы иммунной системы при любом инфекционном заболевании. При повторном инфицировании иммунная система быстро вырабатывает специфичные факторы защиты (антитела, Т-клетки и др.) и окончательно элиминирует возбудитель из организма. Но некоторое время человек все равно может быть заразным. То есть, имеющие иммунитет против SARS-CoV-2 должны избегать потенциальных рисков заражения больше из опасения быть источником инфекции для своих близких и окружающих, которые еще не имеют иммунной защиты против этого заболевания.

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