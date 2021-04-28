Банк Уралсиб предлагает ипотеку с выделением долей несовершеннолетним

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты с включением несовершеннолетних лиц в состав залогодателей приобретаемого или имеющегося жилого помещения. Кредитование возможно в рамках программ «Ипотека на вторичном рынке», «Ипотека на первичном рынке» «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости».

Включение несовершеннолетнего в состав залогодателей возможно в следующих случаях:

• покупка жилья с использованием субсидии на улучшение жилищных условий, где он является одним из ее получателей;

• покупка жилья при наличии разрешения органа опеки и попечительства на продажу имеющейся в собственности несовершеннолетнего жилого помещения (доли в нем) и обязательства наделить его долей в новом жилье, приобретаемом с помощью ипотеки;

• предоставление банку квартиры в залог по ипотечной программе «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости» — при наличии разрешения органа опеки и попечительства.

Более подробно узнать об условиях получения ипотечных кредитов можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 262 точки продаж, 1 478 банкоматов, 497 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Новости компаний.